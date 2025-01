Del Piero a CBS: 'La Juventus ieri voleva vincere. La scelta del capitano...'

Redazione Calciomercato



Juventus-Milan, il commento di Del Piero

Alessandroieri ha commentato la sfida tra Juventus e Milan a CBS. Le sue parole:"Ho visto la gara qui con alcuni tifosi, mi sono divertito e ci siamo divertiti soprattutto perchè è arrivata la vittoria ed è molto importante".- "Il primo tempo è stato equilibrato per occasioni e opportunità create. Forse il Milan ha avuto le maggiori, le più nitide per segnare. La Juventus però aveva voglia di vincere la partita e questo è stato chiaro soprattutto nella ripresa. Il Milan invece è calato in termini di ficitià e la Juventus ha continuato a dominare per il possesso palla. Volevano vincere più del Milan, questa è una cosa buona perchè spero che continuino. Una bella notizia per davvero la vittoria di ieri".

"In campionato direi di sì, in Champions hanno giocato un paio di belle partite. Ora hanno bisogno di fare di più, hai bisogno di fare di più e di vincere di più le partite brutte, capitano. Non puoi fare sempre il 100% ma penso che questo sia un buon inizio. Vincere contro il Milan con cui avevi perso la semifinale di Coppa Italia è davvero importante. Una sorta di vendetta, la consistenza è la chiave per me. Vincere questa gara e vincerne ancora è importante perchè quando vinci i problemi scompaiono, l'umore migliore tra la squadra e anche con lo stadio e i tifosi".- "A Houston è stata un'esplosione. Molto orgogliosi. La sua prestazione ha cambiato la gara in qualche modo perchè da quando ha toccato la prima palla si capiva che volesse essere determinante in ciò che faceva. La pressione che stava facendo, si meritava il goal. Il suo impatto era quello della gara"."Non so quali siano i criteri di Thiago Motta. Non voglio esserne coinvolto perchè vengo dalla vecchia scuola. Se dovessi scegliere? Ci sono tanti criteri: il numero di partite giocate secondo me in una squadra come la Juventus è fondamentale. Poi non so come si faccia a fare queste scelte, forse per responsabilizzare i giocatori, ma penso che sia ok, io non ci sono quindi è ok (ride ndr)".





