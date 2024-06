Ai microfoni di SkySport l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale Alessandroha parlato dell'Italia questa sera contro la Svizzera. Le sue parole:"Viviamo vite fatte di istanti, tele bianche sulle quali dipinge la mano del destino. E’ strano l’attimo prima della felicità. E’ come se ripensassi a tutto: sacrifici, dolori, speranze, timori. Tutti i colori dell’anima spazzati via da una pennellata d’azzurro. L’importante è trovare il momento giusto per far girare la storia. Torniamo a Berlino, Italia".