Ale e Ricky sempre con noi. pic.twitter.com/r7xvuoysCs — JuventusFC (@juventusfc) December 15, 2024

“Ale e Ricky sempre con noi.” Con questa frase, la Juventus ha voluto rendere omaggio a Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani calciatori del settore giovanile bianconero tragicamente scomparsi il 15 dicembre 2006. Il club, come ogni anno, ha ricordato con affetto e commozione i due ragazzi, simboli di un dolore indelebile ma anche di un legame che non si spezza. La loro memoria continua a vivere nei cuori dei tifosi, dei compagni e di tutta la famiglia juventina, che non dimentica il sorriso e la passione di Ale e Ricky, due stelle che brillano ancora.