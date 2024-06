Thiago Motta, Vlahovic e Chiesa: le parole di Aldo Serena

"È un allenatore emergente, bravo a instaurare un rapporto con i suoi calciatori molto profondo, li responsabilizza. Riesce a far crescere i giovani, questo è un grande merito per un tecnico", così l'ex giocatore della Juventus,nell'intervista rilasciata a Repubblica Torino. "Cosa mi aspetto? Un gioco collettivo, che riesca a coinvolgere tutti i giocatori di movimento ma anche i portieri.""Mi aspetto che sappia lavorare bene, che crei una sinergia tra tutti i giocatori. Ha in mente una base di titolari ma vuole giocatori intercambiabili, bravi a inserirsi e a ritagliarsi il proprio spazio. La Juve ha dei giovani come Yildiz che sono il presente e il futuro, hanno qualità, sanno essere ecclettici. Saranno a loro agio"."Vlahovic è fortissimo, è completo e potrà trarre grande giovamento da un coinvolgimento più continuo, da un sistema che abbia un volume di gioco offensivo diverso dalla Juve degli ultimi anni".'DELUSO' DA CHIESA - "Federico è un giocatore completo, che non è riuscito a fare il salto da seconda punta. Un esterno che dribbla e sa fare gol, generoso nei ripiegamenti.Motta gioca con due esterni, Chiesa dovrebbe implementare il lavoro di copertura che il nuovo allenatore chiede a chi interpreta quel ruolo. Devono anche difendere e tornare. Lui può avere queste qualità, ma deve avere la disponibilità per farlo"."Sono certo che queste scelte fatte dalla Juventus e dal presidente siano quelle giuste. Si stanno gettando le basi per far tornare la Juve, per una costruzione razionale in linea con i parametri economici."