Alcaraz ritorna in Premier League? Pronta la quarta squadra in 2 anni

L'avventura di Carlosal Flamengo potrebbe essere giunta al termine. Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, il centrocampista argentino sembra pronto a fare ritorno in Premier League, dove ha già avuto un'esperienza con il Southampton.Questa volta, però, ad attenderlo sarebbe, che ha messo nel mirino il giocatore per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Alcaraz, classe 2002, ha vissuto un 2024 particolarmente movimentato, cambiando tre maglie in pochi mesi: dopo l'esperienza al Southampton e quella attuale con il Flamengo, ha indossato la maglia della Juventus da febbraio a giugno, concludendo la sua parentesi torinese con 12 partite giocate.

Con il Flamengo, Alcaraz ha collezionato 19 presenze, mettendo a segno 3 gol e 2 assist, un rendimento che ha convinto l'Everton a farsi avanti per il suo acquisto. L'accordo tra le parti sarebbe molto vicino, e il trasferimento di Charly a Liverpool potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Un'altra tappa importante nella carriera di un talento in ascesa.