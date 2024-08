I sei mesi di Carlos Alcaraz con la maglia della Juventus hanno lasciato un segno tutt'altro che indelebile nel corso della stagione scorsa. Il centrocampista argentino, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Massimiliano Allegri e al termine del campionato scorso ha fatto pronto rientro in Inghilterra dove quest'anno potrebbe giocare in Premier League grazie alla promozione dei Saints. Il condizionale, però, è d'obbligo in questo caso: secondo Sky Sports, infatti, il calciatore potrebbe addiritttura lasciare l'Europa per trasferirsi in Brasile, dove il Flamengo sarebbe pronto ad ingaggiarlo.