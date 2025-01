Alberto Costa, le parole dell'ex allenatore: 'Simile a Danilo ma difende meglio'. Ecco dove deve migliorare

Getty Images

Alla scoperta di Alberto Costa: parla il suo ex allenatore

è da qualche ora ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Una scommessa di Cristiano Giuntoli che lo ha acquistato dal Vitoria Guimaraes. Chi però per primo ha scoperto il portoghese èche è stato scout, allenatore e mentore di Alberto Costa quando era bambino, al Tirsense, squadra della sua città. L'allenatore ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove analizza in maniera approfondita che giocatore ha preso la Juventus."È un giocatore dotato di ottima velocità, resistenza e tecnica. Copre l'intera fascia destra bene, con intensità, sempre al massimo delle sue capacità. Difende molto bene e supporta l'attacco con efficacia".

"Ho allenato Alberto nella stagione 2012/2013, quando aveva 10 anni. Era un bambino molto allegro, velocissimo e tecnicamente già molto avanzato. Faceva tutto a una velocità incredibile, era ovunque: sia in fase difensiva che offensiva. Fin da subito si notava che era diverso dagli altri, con una capacità straordinaria per la sua età. Non ci sono voluti molti incontri per convincere gli osservatori del Vitória".IL CONFRONTO CON DANILO - "Vedo in Alberto caratteristiche molto simili a quelle di Danilo. A livello difensivo, credo che sia persino migliore. Potrà essere molto importante, specialmente se giocherà con Conceição davanti a lui, perché sa sfruttare molto bene gli spazi laterali in fase offensiva. Creerà molte occasioni da gol"."Essendo un terzino molto offensivo, a volte lascia spazio alle spalle durante le transizioni. Sta migliorando, e con le partite correggerà queste situazioni. Dovrà sfruttare al massimo questa opportunità".