È ufficiale il trasferimento dal Genoa alladi, che dopo aver svolto le visite mediche ha firmato con il club toscano il suo nuovo contratto. Si parla di un'operazione in prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 più 3,5 di bonus. Più volte accostato alla(e ad altre big), l'esterno islandese potrebbe liberareper gli stessi bianconeri, che attendevano proprio che i viola lo sostituissero per poterlo ingaggiare (Rocco Commisso permettendo...). Intanto l'argentino non è stato convocato per la sfida tra Fiorentina e Parma.