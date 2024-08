L’eccellenza del calcio giovanile nazionale sta per accendere il territorio cuneese. Le Under 16 di AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.C. Sampdoria e U.S. Cremonese saranno, infatti, le protagoniste della terza edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio ideato e organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di A.S.D. Alba Calcio e A.S.D. Albese Calcio.Nove squadre (tre in più rispetto allo scorso anno) impegnate in quattro sedi di gara (con Bra che si è aggiunta alle confermate Alba, Cuneo e Mondovì) da mercoledì 28 a sabato 31 agosto si contenderanno il trofeo e il terzo nome sull’albo d’oro della competizione, vinta nel 2022 dall’AC Milan e lo scorso anno dal Torino FC. Nella giornata di sabato 31 agosto, inoltre, prima della finale (ore 15) lo stadio “Augusto Manzo” di Alba ospiterà una partita, organizzata dal Comune di Alba, tra la squadra di calcio dell’associazione locale Sport ABILI e quella torinese degli Insuperabili: un test match in cui si sfideranno due squadre composte da atleti con disabilità con l’obiettivo di promuovere lo sport anche come prezioso strumento di inclusione.Con questo torneo la Fondazione Vialli e Mauro – che può contare sul supporto e sul patrocinio dei comuni di Alba e Cuneo, sul patrocinio della Regione Piemonte e dei comuni di Mondovì e Bra e su un prezioso contributo della Fondazione CRC – mira a un duplice scopo: da una parte, la promozione tra le nuove generazioni dei valori intrinsechi dello sport, quali spirito di squadra, rispetto e lealtà e dall’altra, nel rispetto della sua mission, l’impegno a una raccolta fonti a favore della ricerca. Nello specifico, Alba dei Campioni contribuirà alle attività di sostegno a favore dell’Istituto di Ricerca IRCCS di Candiolo, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, ultima delle quali l’acquisto di un innovativo macchinario di endoscopia finalizzato al progetto di diagnosi dei tumori pancreatici sviluppato dalla dottoressa Teresa Staiano.Si tratta di un ecoprocessore digitale che permette la visualizzazione delle immagini ecografiche generate dagli ecoendoscopi e dalle sonde ecografiche dedicate, in tempo reale. Una tecnica minimamente invasiva, sicura e accurata, per giungere a una diagnosi precisa della malattia. Un obiettivo, il n. 25, a cui ha contribuito come maggior sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la missione Promuovere il Benessere dell’Obiettivo Pianeta (https://www.compagniadisanpaolo.it/it/le-nostre-sfide/obiettivo-pianeta/promuovere-il-benessere/).Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.027.727 euro.