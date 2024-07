Bento all'Al-Nassr: cosa succede con Szczesny?

Non saràil nuovo portiere dell'. Il club saudita, nel quale gioca (con tanto di fascia di capitano) Cristiano Ronaldo, ha chiuso per l'arrivo di Bento. Come riferito da Fabrizio Romano, la soietà di Riyadh, seconda nell'ultima edizione della Saudi Pro League, ha rotto gli indugi strappando il sì del portiere dell'Athletico Paranaense, a lungo seguito anche dall'Inter. Una mossa che a questo punto rischia inevitabilmente di riscrivere il futuro di Wojciech Szczesny.Era proprio Szczesny, infatti, il candidato numero uno per vestire la maglia dell'Al-Nassr. La trattativa, che sembrava ben indirizzata, si era bruscamente interrotta, prima di dare nuovi spiragli positivi nelle ultime ore. Il quadro, però, è letteralmente mutato quando lo stato maggior del club arabo - dopo aver tentato l'assalto a Ederson del Manchester City - ha deciso di virare con forza sul portiere brasiliano di 25 anni. Una mossa che ora scombina i piani di Szczesny e della Juve. Dove andrà il portiere polacco? Al momento, dunque, resiste la candidatura del Monza, ma per rendere possibile un suggestivo trasferimento in Brianza del classe 1990 servirebbe un notevole contributo da parte della Juventus sull'ingaggio.





