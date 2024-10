È stato il presidentead aprire i lavori della 31^ Assemblea generale dell', con un lungo discorso in cui ha fatto un accenno anche al ritorno dellaEccone un estratto: "Oggi, come unico organismo rappresentativo dei club in Europa riconosciuto dalla FIFA e dalla UEFA, l'ECA rappresenta 717 club femminili e maschili in 55 Paesi. Si tratta di un'incredibile espansione rispetto ai 247 membri di quando abbiamo iniziato la nuova era dell'ECA nell'aprile 2021 e. Ora, tutti i club di prima divisione in oltre 20 paesi sono membri dell'ECA. Abbiamo un consiglio di 37 membri, guidato da un nuovo comitato esecutivo; e quasi 300 club prendono parte alla nostra rete di gruppi di lavoro, comitati e panel. A volte siamo così impegnati a lavorare che dimentichiamo cosa abbiamo realizzato in questo breve lasso di tempo: è incredibile. Oggi, tutti i club danno forma alle politiche e alle decisioni della nostra organizzazione ogni settimana. La forza dell'ECA deriva dalla nostra base: piccoli club, club medi, grandi club. Ci teniamo a ognuno dei nostri 717 membri e questa è una nuova filosofia e un fatto all'ECA di cui sono molto orgoglioso".