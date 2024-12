Il presidentee del, Nasser, è tornato a commentare la Superlega, un argomento che recentemente ha riacceso il dibattito. Le voci su circa 60 club interessati alla competizione hanno riportato il tema sotto i riflettori, suscitando nuove discussioni su una possibile evoluzione del progetto che aveva già fatto scalpore in passato. Al-Khelaifi, da sempre un interlocutore chiave su questo tema, ha ribadito la sua posizione in merito, alimentando ulteriori speculazioni su come potrebbe evolversi il panorama del calcio europeo nei prossimi anni.LE PAROLE - A Marca Al-Khelaifi ha parlato con toni netti: "Non esiste e non è mai esistita, se non nella testa di pochi illusi. Con il nuovo format delle competizioni UEFA con il Mondiale per Club non c’è spazio né interesse per la Superlega. Nessuno la sostiene: né tifosi, né giocatori, né media, né governi, né club. Solo due club continuano a crederci. Spero che un giorno tornino nella nostra famiglia europea".FALLIMENTO - "Lottare e creare barriere per interessi personali non porta benefici. Costruire ponti per il bene comune è la strada giusta. Ecco perché la Superlega ha fallito".LA NUOVA CHAMPIONS - "Ha migliorato il calcio europeo, con più competizione, sorprese e coinvolgimento".