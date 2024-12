Alla scoperta dell'Al-Ain

Come gioca l'Al-Ain: modulo e stelle

L'allenatore

Perché l'Al-Ain è al Mondiale per Club?

Il precedente al Mondiale

Lainizierà la sua avventura nelaffrontando la formazione emiratina dell', inserita nel gruppo G dei bianconeri insieme al Manchester City e allo Wydad Casablanca.Per la squadra di Thiago Motta, in attesa che vengano ufficializzate le date del torneo, l'avventura mondiale inizierà proprio contro l'Al-Ain.L'Al-Ain è la formazione più titolata degli Emirati Arabi Uniti, avendo vinto 14 campionati emiratini, 7 Coppe degli Emirati Arabi Uniti, 2 Coppe di Lega e 5 supercoppe nazionali. In ambito internazionale ha vinto 2 Champions League asiatiche.L'Al-Ain scende solitamente in campo sulle note del 4-2-3-1, nel quale brillano le stelle di, esterno offensivo marocchino, già autore di 9 goal in stagione, e del centravanti e del centravanti del Togo, già a segno quest'anno in 8 occasioni. Tra i giocatori di rilievo c'è anche il trequartista paraguianoe l'argentinoL'allenatore dell'Al-Ain è il portoghese, ex tecnico del Monaco che in carriera ha già incrociato la Juventus in Champions League proprio alla guida dei monegaschi. L'allenatore lusitano è in carica dallo scorso 8 novembre.L'Al-Ain si è qualificato al Mondiale per Club in qualità di vincitore dell'edizione 2023/24 della Champions League asiatica.L'Al-Ain ha già partecipato al Mondiale per Club nel 2018 spingendosi fino alla finalissima, prima di essere sconfitto per 4-1 dal Real Madrid.





