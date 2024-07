Marley Akè al Verona: la carriera e i numeri

Un blitz rapidissimo, che ha consentito di chiudere la trattativa in qualcosa come 24 ore. Juan Cabal è virtualmente un nuovo giocatore della Juventus , con cui nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per poi mettersi a disposizione di Thiago Motta tra la Continassa e il ritiro in Germania. 12 milioni di euro la cifra complessiva dell'affare con il, in cui è finito anche, che forse qualcuno aveva un po' perso di vista.Si tratta di un, che negli scorsi anni è stato un pilastro dellacon cui ha accumulato, fino a guadagnarsi 6 gettoni anche tra i "grandi", tra Serie A e Coppa Italia. Un bottino che, però, non è bastato per la conferma in prima squadra, e così per lui è iniziato un peregrinare poco fortunato tra il, nella seconda divisione francese, e l', con cui si è visto in campo per soli 131 minuti. Lo scorso anno, poi, un altro prestito, questa volta in Svizzera all', con cui è riuscito a trovare un po' di spazio in più collezionando 17 presenze.Ora lo attende una nuova esperienza in Serie A, in una squadra che potrebbe offrirgli la possibilità di rilanciarsi e spiccare finalmente il volo, come sembrava destinato a fare ai tempi della Next Gen. Il Verona, salutato il coetaneo Cabal, è pronto ad accoglierlo.





