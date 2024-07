La Procura di Milano ha concluso le indagini sui 51 ultras interisti coinvolti negli incidenti dopo la partita Inter-Juventus a San Siro lo scorso febbraio. Secondo l'Ansa, gli ultras avrebbero attaccato i tifosi juventini in partenza per Torino con petardi, pietre e bottiglie di vetro, ferendo lievemente alcuni agenti intervenuti per sedare la situazione. Le accuse vanno da resistenza a pubblico ufficiale a lesioni, con due ultras già coinvolti in precedenti Daspo. Due di loro, arrestati quella notte, sono stati sottoposti a misure alternative come la "messa alla prova". Ora, la richiesta di processo avvia l'udienza preliminare davanti al gup di Milano.