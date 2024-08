Adzic recupera per Verona-Juventus?

Tra gli infortunati, oltre agli ultimi, ovvero Thuram e Weah, in casa Juventus c'era già Fabio Miretti e Adzic. Per entrambi problemi fisici nel pre campionato che li hanno costretti a saltare la prima partita contro il Como. Ma come sta il talento montenegrino e può recuperare per la trasferta con il Verona?Adzic, che aveva iniziato convincendo in allenamento, lavora per rientrare il prima possibile. Sta meglio e nei prossimi giorni dovrebbe tornare a correre anche se non in gruppo, riferisce Tuttosport. Da capire quindi se ci sarà per Verona o più probabilmente per la partita successiva contro la Roma all'Allianz Stadium.