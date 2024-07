Le parole del giocatore

Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità di Vasilijealla Juventus.. Tramite un profilo Instagram il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Juventus."Vorrei ringraziarvi per avermi dato l’opportunità di giocare in una squadra più grande d’Italia e anche del mondo. Sono felice di essere qui a Torino, in una grande squadra, con più trofei. Sono emozionato, farò del mio meglio per prepararmi al meglio e soddisfare i requisiti. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi della Juventus. So quanto sono appassionati e mi divertirò ad esibirmi in uno stadio circondato dalle atmosfere più belle ed emozionanti del mondo. Forza Juve!"