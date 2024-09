Lasi prepara a 'scoprire' anche un altro giovane talento appena approdato alla corte di. Stiamo parlando di, il montenegrino classe 2006 che il club bianconero ha prelevato dal Podgorica. Il calciatore - che sembrava inizialmente destinato ad un percorso iniziale con la Next Gen - ha convinto Thiago Motta sin dai primi giorni di ritiro, sia alla Continassa che in Germania a Herzogenaurach. Adzic va considerato a tutti gli effetti un elemento della prima squadra e il momento buono per il suo esordio sembra non essere troppo lontano. Come riferito da Tuttosport, con il calciatore tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di mercoledì (era reduce da un problema muscolare) la trasferta di Empoli potrebbe rappresentare il contesto ideale per la sua prima convocazione in gare ufficiali e, perché no, magari anche per disputare i suoi primi minuti in maglia bianconera.