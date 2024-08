Adzic al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Adzic al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: A

Ruolo Mantra: T

Adzic al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 1

Valutazione Mantra: 1

C'è grande curiosità attorno alla figura di, il talento montenegrino classe 2006 che laha strappato al Buducnost Podgorica. Il giovanissimo talento, strappato alla forte concorrenza del Bologna, è uno dei giovani di prospettiva che Thiago Motta ha voluto portare in ritiro per valutare al meglio il suo potenziale. Il suo ingaggio, infatti, lasciava presagire ad un temporaneo parcheggio in Next Gen, ma la sensazione è che la situazione sia già mutata.Adzic, quantomeno nella prima parte della sua avventura torinese, non ricoprirà i gradi di titolare all'interno del centrocampo della Juventus. Thiago Motta, comunque impressionato dal potenziale mostrato dal ragazzo in allenamento, sembra convinto a considerarlo parte integrante della prima squadra. E' ipotizzabile che lo spazio sarà inizialmente ridotto, ma se Adzic dovesse confermare le sue qualità - di primissimo ordine - è plausibile che il minutaggio possa gradualmente crescere nel corso dell'annata.Adzic, all'interno del listone ufficiale pubblicato in data 31 luglio, è stato listato al Fantacalcio in qualità di centrocampista per quanto riguarda la versione Classic, mentre per la versione Mantra il classe 2006 è stato catalogato come trequartista.E' stato definito anche il valore iniziale di Vasilije Adzic al Fantacalcio, ovvero il prezzo base al quale sarà possibile ingaggiarlo.