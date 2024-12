Da quanto non giocava Adzic

Si sta svuotando sempre di più l'infermeria della, dove ormai sono rimasti solo i lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal oltre ad Arek Milik e Douglas Luiz, che sta seguendo un programma personalizzato. A testimonianza di ciò, anche il ritorno in campo nella serata di ieri di, a cui Thiago Motta ha concesso poco meno di una decina di minuti nel finale del match di Coppa Italia contro il Cagliari, ormai già "in cassaforte".Il giovane talento montenegrino si era già rivisto in panchina per le sfide contro Bologna, Venezia e Manchester City, ma ora sembra davvero pronto a mettersi a disposizione con continuità e dire la sua. Adzic non scendeva in campo dal match del 22 ottobre scorso contro lo Stoccarda, quando aveva collezionato 22 minuti.