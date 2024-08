Vasilije Adzic, parla il CT del Montenegro

Vasilije Adzic è un nuovo giocatore della Juventus, il CT del Montenegro, nazione di Adzic, Robert Prosinecki ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole:"Adzic è il più grande talento del calcio montenegrino. È un giocatore impressionante. Un centrocampista completo. Duttile. Versatile. Anche se ha solo 18 anni è già pronto a passare dall’Under 21 alla Nazionale A. L’avrei chiamato anche prima, gli avevo parlato in due occasioni a marzo poco dopo il mio insediamento, ma non ho potuto vederlo all’opera dal vivo per tutti i 90’ perché in quelle settimane era stato impiegato pochi minuti nel Buducnost e aveva anche dovuto scontare un turno di sospensione"."No, a Pedja no. “Adzo” è un trequartista alla Boban. Forte fisicamente e tecnico. Bravo nei contrasti, nell’impostazione, nel giro palla, nel tiro. Ha tanta qualità. Punto di riferimento per i compagni. Lui è il “buducnost” (“futuro”, tradotto letteralmente) del Montenegro. Sotto la sapiente guida di Motta non potrà che migliorare e perfezionarsi ulteriormente".