Juve, come sta Adzic

potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta prima del previsto. Il talento classe 2006 della, fermatosi una decina di giorni fa per una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della coscia destra, dovrebbe infatti riprendere a correre in autonomia già da martedì, dopo la prima partita stagionale contro il Como. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto il prima possibile dal tecnico italo-brasiliano, che è rimasto positivamente colpito da lui nel corso dell'estate.Come raccolto dalla nostra redazione, Adzic ha riferito di sentirsi già molto meglio, pertanto tutto fa pensare che possa davvero essere più vicino il momento del suo rientro in gruppo, a caccia delle prime occasioni per mettersi in mostra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui