Le parole dia Sky, nel post Juventus- "Scusate sto imparando l'italiano e parlo in inglese. Un sogno giocare per la Juventus, non potevo immaginarlo da bambino. Quando ho visto mia mamma e mio padre in lacrime è stato emozionante. La cosa più importante di oggi sono i tre punti e grazie a Cabal".GOAL - "Molto felice di tutto il lavoro della squadra, della fiducia a tutti noi che siamo arrivati. Mia moglie è incinta e questo è bellissimo. Sto facendo bene il mio lavoro"PARTITA - "Sappiamo che squadra è la Lazio, in campo abbiamo messo il lavoro della settimana, sono felice, l'ultima era con la Roma e ho lavorato per quest'occasione, essere pronto per quello che il mister vuole e questo lavoro si vede in campo, no nsolo da me ma da tutti".