Adrien, dopo il suo addio allail 30 giugno, è ancora senza squadra. Diverse squadre si sono fatte avanti, ma il francese, assistito dalla madre Veronique, ha rifiutato numerose offerte. Recentemente, ha declinato proposte dalla Turchia, ritenendo il campionato poco attraente e le offerte economiche insufficienti. Allo stesso modo, ha rifiutato le offerte provenienti dall'Arabia Saudita, preferendo rimanere in Europa, in uno dei top cinque campionati. Il Milan ha mostrato interesse, soprattutto dopo l'infortunio di Bennacer, ma le proposte economiche rossonere non hanno soddisfatto Rabiot, rimanendo inferiori al suo precedente stipendio con la Juventus. Lo riporta calciomercato.com.