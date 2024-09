Rabiot Marsiglia, come è andato il debutto

Rabiot Marsiglia, la sua partita

Minuti: 28’

Tocchi: 34

Precisione passaggi: 26/26

Passaggi chiave: 2

Grandi opportunità create: 1

Possessi persi: 4

A due settimane dall’ufficialità che ha sorpreso e non poco, l'ex Juventus Adrien Rabiot ha giocato i suoi primi minuti con la maglia del. Per lui, già nelle ore prima, accoglienza infuocata dei tifosi dell’OM presenti a Strasburgo che, oltre a caricarlo, hanno cantato cori contro il Psg, eterna rivale ed ex squadra del centrocampista. In campo, però, il debutto non si può che definire amaro.Il debutto di Rabiot è coinciso con la prima sconfitta stagionale dell’OM che ha ceduto il passo allo Strasburgo per 1 a 0, goal di Diego Moreira. La squadra di De Zerbi, così, ha perso l’occasione per restare aggrappata ai primi due posti con Monaco e Psg.Rabiot è entrato al 62’ per prendere il posto di Konè nei due di centrocampo, al fianco di Kondogbia. Poco dopo l’ingresso, un duro intervento e il cartellino giallo. Nel complesso, però, la sua prova è stata tra le più positive per la sua squadra.