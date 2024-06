Juve, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Sono migliorate le condizioni di Adrien, preservato dall'inizio del raduno pre Europeo dellaa causa di un affaticamento muscolare. Ne ha parlato il CT Didierin conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole con il: "Rabiot sta meglio, molto meglio, anche se non sarà presente alla seduta collettiva, così come Tchouaméni. Probabilmente non lo utilizzerò domani per non correre rischi, dovrebbe riprendere normalmente la prossima settimana. Quelli di Adrien sono problemi a breve termine da gestire per non correre rischi, come Ousmane che mercoledì non era disponibile perché aveva la febbre".In questo periodo Rabiot è un osservato speciale anche in casa, dove sono in corso tutti i ragionamenti del caso - con il coinvolgimento di mamma Veronique - per il, che potrebbe portare con sé la promessa della fascia da capitano. Nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli la partita per l'eventuale prolungamento dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della competizione continentale, in modo da offrire a Thiago Motta più garanzie sulla composizione della rosa. I prossimi giorni, quindi, potrebbero essere decisivi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.