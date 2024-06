Nel suo intervento dal ritiro della Francia Adrienè tornato a parlare del suo futuro, tema sul quale dovrà sciogliere le riserve a breve. Ecco il suo commento: "Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell’Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull’Europeo, questo l’ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia.? Il periodo lì mi ha fatto molto bene. Stare con grandi giocatori, far parte di un’istituzione come la Juve mi ha fatto crescere".