Dopo cinque stagioni si separano le strade dellae di Adrien, che ha deciso di non accettare la proposta del club di firmare un nuovo contratto dopo essersi svincolato lo scorso 30 giugno. Dove andrà, ora, il centrocampista francese? Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rabiot non ha mai nascosto di vedersi prima o poi in Premier League, ma per lui resta viva anche la suggestione. Da non sottovalutare il, che ha parlato con la madre-agente Veronique e crede di poter mettere a segno il grande colpo, pur nei limiti del proprio monte ingaggi.