L'indiscrezione: Del Piero alla FIGC

La notizia che Alessandro Del Piero sia tra i possibili candidati per succedere a Gabriele Gravina come presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sta facendo molto discutere. A riportarlo è Adnkronos.Le elezioni, previste per il 3 febbraio 2025, aprono uno scenario intrigante, con l'ex capitano della Juventus e leggenda del calcio italiano che potrebbe rappresentare una scelta innovativa e carismatica per il futuro del calcio italiano.Del Piero, simbolo di professionalità, fair play e successo sportivo, ha tutte le carte in regola per diventare una figura di grande impatto al timone della FIGC.La sua esperienza internazionale, unita a una visione moderna del calcio, lo renderebbe un candidato capace di portare un cambiamento significativo, specialmente in un momento in cui il calcio italiano necessita di un rilancio sia a livello di immagine che di risultati.Del Piero non sarebbe l’unico nome in lizza. Altri profili, come manager di lunga esperienza nel calcio italiano o dirigenti legati a club storici, potrebbero candidarsi. Tuttavia, il nome di Del Piero spicca per il suo potenziale mediatico e la sua capacità di unire diverse anime del movimento calcistico italiano.