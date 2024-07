Juventus-Adeyemi: nuovi sviluppi



La situazione con il Borussia Dortmund

Non solo: Cristianolavora pure sull'esterno. Un'attenzione particolare è rivolta al reparto degli esterni, che al momento avrebbe come titolari un giocatore adattato come Yildiz e Timothy Weah sulla destra. Gran sprint, ma decisioni rivedibili. Ecco perché in cima alla lista dei desideri bianconeri c'è Karimdel Borussia Dortmund, con cui laha già avviato dei contatti. Trovando una disponibilità importantiDisponibilità che però non hanno fatto seguito a una vera e concreta offerta: è pur vedo che la Juventus sia pronta a intraprendere un nuovo ciclo di colloqui con l’entourage diper definire i termini personali del trasferimento, dopo una discussione iniziale positiva avvenuta la settimana scorsa. Ma il vero nodo resta la richiesta del, che non ha minimamente intenzione di abbassare la prima richiesta. Al momento, la Juve procede per gradi. E il primo è trovare un accordo con il giocatore.Resta allora la situazione con il, che è parecchio diversa. Al momento, Giuntoli non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al club tedesco né ci sono stati contatti formali tra i due club. La trattativa per Adeyemi è quindi in fase di sviluppo, ma il passo successivo richiederà ulteriori negoziazioni tra le due squadre.Si parte da una richiesta di oltre, la Juve vorrebbe imbastire il tentativo per l'esterno iniziando da un prestito. Tutto molto in salita. Staremo a vedere.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui