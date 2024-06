Lainsiste nella ricerca di ali versatili e di grande qualità, come richiesto da. Tra le opzioni valutate, Mason Greenwood e Jadon Sancho, entrambi inglesi e di proprietà del Manchester United, emergono come potenziali obiettivi. Tuttavia, la Juventus ha individuato un’altra interessante pista:, talentuoso attaccante tedesco del Borussia Dortmund.Adeyemi, 22 anni, originario di Monaco di Baviera, è emerso nel calcio europeo durante la sua esperienza al Salisburgo, prima di fare ritorno in Germania. Nella recente stagione, è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League contro il Real Madrid. Nonostante il suo exploit, Adeyemi non è riuscito a guadagnarsi un posto nella nazionale tedesca per Euro 2024. Tuttavia, le sue prestazioni notevoli non sono passate inosservate alla Juventus, che ha manifestato un forte interesse per il giocatore.Con un mercato pieno di intrecci, la Juventus sta cercando di navigare tra le alte richieste del Manchester United per Greenwood e Sancho e il crescente interesse del Borussia Dortmund per Dean Huijsen e Matias Soulé. Questi movimenti potrebbero facilitare le trattative per Adeyemi, il cui valore è stimato intorno ai. L'interesse del Borussia Dortmund per Huijsen, in particolare, potrebbe aprire la strada a uno scambio vantaggioso per entrambe le società.