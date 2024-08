Immaginiamo la sessione estiva di calciomercato come una finale olimpica di nuoto, con gli intertempi in sovrimpressione a ogni vasca. In questa gara,restano in testa, avendo iniziato prima le trattative. Per il brasiliano Galeno, Giuntoli può sfruttare la necessità del Porto di generare incassi per questioni di fair play finanziario, nonostante la richiesta iniziale sia di circa 40 milioni di euro. Nel caso del tedesco, la sfida è convincere il Borussia Dortmund a cedere un giocatore ancora cruciale per il loro progetto tecnico, che sta per ripartire.A dare fiducia alla Juventus è il gradimento mostrato dai calciatori per un trasferimento a Torino, un fattore comune anche agli altri obiettivi estivi dei bianconeri, Koopmeiners e Jean-Clair Todibo.Parallelamente, Francisco "Chico" Conceiçao del Porto rimane una delle opzioni alternative, insieme a Domenico Berardi del Sassuolo, che potrebbe rappresentare un'operazione last minute in prestito.