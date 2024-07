Se come trapela, ladisi svilupperà sulle note del 4-2-3-1 diventa basilare innestare esterni di altissima qualità all'interno della rosa bianconera. Ed è proprio in quest'ottica che Cristiano Giuntoli si sta muovendo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il Football Director bianconero ha incontrato la famiglia e l'entourage di, i quali vivono a sole due ore di macchina dalla sede del ritiro della Juventus. Un'occasione imperdibile per imbastire i primi colloqui, al culmine dei quali si sono registrati segnali d'apertura nei confronti della destinazione bianconera, anche se la strada sembra tutt'altro che in discesa: il giocatore è seguito anche dal Chelsea e la valutazione del Borussia Dortmund è molto alta: 45 milioni come base per trattare.Ecco perché la Juve lavora in parallelo ad un altro nome, ovvero quello didel Porto. Il classe 1996 piace parecchio a Thiago Motta per quel mix di duttilità, qualità e quantità. Un esterno capace di mettere insieme qualcosa come come 16 goal e 12 assist nell'ultima stagione. Il giocatore ha una clausola da 60 milioni di euro, ma la situazione economica del Porto potrebbe indurre il club lusitano ad aprire una trattativa per accettare una cifra decisamente inferiore. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe risolvere la questione sborsando circa 30 milioni più bonus. Numeri decisamente più alla portata e che potrebbero essere facilmente raggiungibili se si riuscissero a piazzare anche i vari Chiesa, McKennie e Rugani.





