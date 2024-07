Perché la Juventus vuole Adeyemi?

Quanto costa Adeyemi?

La rivoluzione diin quel di Torino è in pieno corso di svolgimento. Il tecnico italo-brasiliano preme per disegnare la sua nuovae per farlo è disposto anche a scelte apparentemente impopolari, come quella di escludere un certodal proprio disegno tattico. Chi invece occupa una posizione prioritaria in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta è ovviamente, esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund.Adeyemi, per Motta, è la tipologia ideale di esterno d’attacco che vorrebbe inserire all'interno del proprio undici titolare: il classe 2002 è in grado sia di partire da destra con il suo mancino, oppure spingere a sinistra con il piede forte. Il filo conduttore della nuova Juventus mottiana, infatti, è quello di puntellare le corsie esterne con qualità e fantasia. Requisiti che nel cado di Adeyemi abbondano.Sempre secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la valutazione di Adeyemi si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. Una spesa importante, dunque, che la Juventus potrebbe finanziare in una sola maniera. Ovvero soltanto dopo aver finalizzato qualche operazione in uscita, in modo da poter incrementare la liquidità a disposizione di Cristiano Giuntoli, il quale sarebbe poi pronto per sferrare l'assalto decisivo. E anche qui torna, con insistenza, il nome di Federico Chiesa. Perchè se Adeyemi è l'obiettivo, fare cassa con l'italiano diventa anch'essa una priorità assoluta.





