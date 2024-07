Dove giocherebbe Adeyemi nella Juventus?

La Juventus ha bisogno di nuovi innesti in attacco dopo la cessione di Matias Soulé e considerando l'incertezza che riguarda Federico Chiesa. Ecco perché Giuntoli ha deciso di puntare con forza su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. La Juve ha pronta un'offerta da 30 milioni più bonus per il classe 2002. Ma dove giocherebbe Adeyemi nella Juventus di Thiago Motta?Adeyemi è un giocatore molto duttile, capaca di ricoprire più posizioni, come dimostra la sua carriera, se pur ancora breve. Adeyemi ha infatti già giocato sia come centravanti ai tempi del Salisburgo ma anche come esterno, sia a destra che a sinistra. Al Borussia Dortmund è stato schierato per la maggior parte delle occasioni come esterno, su entrambe le fasce. Se arrivasse alla Juventus, nell'idea iniziale di Thiago Motta, Adeyemi giocherebbe come esterno d'attacco, sia a destra che a sinistra. Potrebbe anche essere utilizzato come centravanti al posto di Vlahovic ma solo come opzione secondaria.