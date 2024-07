Il messaggio di commiato di Stefanoper, allenatore della Ternana Women scomparso oggi, è toccante e pieno di rispetto. Braghin ha voluto ricordare Melillo come un avversario fiero e leale, sottolineando la passione che traspariva da ogni sua parola. Ha descritto Melillo come un uomo diretto, capace di mantenere la sua integrità in un mondo spesso complicato. Le sue parole esprimono vicinanza al dolore della famiglia di Melillo, ai suoi tifosi e al club, condividendo il lutto per la perdita di una figura così significativa nel mondo del calcio femminile.“Un avversario fiero e leale, una passione che traspariva da ogni parola, un uomo diretto in un mondo contorto. Sono vicino al dolore della sua famiglia, dei suoi tifosi e del suo club”.