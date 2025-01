La discussione sullasi è accesa con toni particolarmente accesi durante una puntata di Viva el Futbol, con Lele Adani che ha espresso un'opinione forte e senza filtri sul prossimo impegno dell'Italia contro la Norvegia, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. La scintilla che ha scatenato lo sfogo dell’ex difensore, oggi opinionista, è stata una dichiarazione di Fabio Caressa, risalente a circa un mese fa, in cui il telecronista aveva minimizzato la pericolosità della Norvegia, definendola una squadra “non temibile”.Secondo, la realtà è ben diversa, e non ha esitato a ribadire con veemenza la sua posizione, pur senza mai citare direttamente. Le parole del telecronista, pronunciate ai microfoni di Radio Deejay, erano state nette: “Haaland è stato annullato da Gatti, la Norvegia non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli Europei dal 2000. Se dobbiamo avere paura della Norvegia, stiamo a casa.” Un’affermazione che, nel contesto attuale della Nazionale e del calcio internazionale, Adani ha giudicato come superficiale e priva di fondamento.Durante la trasmissione, Adani non si è trattenuto, attaccando in maniera diretta e usando toni duri nei confronti di chi, a suo avviso, sminuisce le qualità della Norvegia. Pur senza fare nomi, il riferimento è apparso evidente: “Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte. Sorloth, Haaland, Odegaard non sono solo giocatori forti, sono fenomeni. Non li abbiamo noi giocatori così, non abbiamo Haaland, non abbiamo Odegaard. Qualche ce che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da trent’anni esce e dice ‘Ma se adesso abbiamo paura della Norvegia?’. Ma ce, te lo dico in italiano: l’Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia".