Adani su Motta: 'Non manca il gioco, ma la fame e la mentalità'

TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

A La Domenica Sportiva, Leleparla così del momento della"È stata una partita a due facce con il primo tempo della Juve che è stato buono e il Napoli ha cercato di fare la sua partita ma la Juventus ha fatto secondo me le sue cose, era centrata, organizzata, nel primo tempo stava alta, va a pressare in avanti e l'occasione di Yildiz arriva da un atteggiamento di un certo tipo. Nel secondo tempo la partita cambia completamente e il Napoli domina e schiaccia la Juve con i due centrocampisti che riempiono l'area con Lukaku mentre gli esterni stanno più larghi".

"Il problema principale sono i 17 punti persi dalla Juventus da situazione di vantaggio, credo solo il Venezia ne ha perso di più della Juve da situazione di vantaggio, e questo secondo me certifica due cose che però vanno in contraddizione clamorosa: uno, che la Juve se era in vantaggio addirittura per avere un potenziale di 17 punti in più sa le cose come van fatte ma non le fa secondo me perché, manca la fame, lo spirito, l’attenzione, l'attitudine che deve avere una grande squadra a resistere e a incrementare il vantaggio"."Secondo me al di là del sistema di gioco, dei campioni, manca l'identità che arriva dalla mentalità e sono cose importanti per una grande squadra. Adesso ci sono state tre partite molto difficili: Atalanta, Milan e Napoli poi c'è stato anche il Brugge dove ha fatto solo il tiro di Locatelli. Però tra Atalanta, Milan e Napoli su sei tempi ne ha fatti cinque molto belli questo va detto, cinque molto belli ma io lo vedo come un aggravante perché da una grande squadra non mi aspetto un secondo tempo come quello di Napoli".