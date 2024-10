Adani su Koopmeiners, le parole

Lelea Viva El Futbol ha parlato di Teun. Le sue parole:"Lui non può fare il trequarti. Deve essere alla Nico Paz, allora in quel caso diventa quell’esaltazione di Gasperini dove arriva di transizione, di gamba, di cattiveria e ti fa i 10 gol. La Juve negli spazi stretti fa fatica e non l’abbiamo ancora vista. Koop non è Riquelme e allora lui deve staccarsi di lato dal mediano avversario, lui si deve staccare per avere più opzioni. Se riceve la palla davanti, non ha gli occhi dietro la testa".