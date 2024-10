Adani su Vlahovic ed Allegri

Lele Adani su Twich a Viva El Futbol ha parlato della situazione del Milan con Fonscea che potrebbe lasciare in panchina Rafa Leao, paragonandolo a Dusan Vlahovic con Massimiliano Allegri. Le sue parole:- Massimiliano Allegri cosa ha fatto con Vlahovic? L'ha messo in panchina, Dusan è andato in panchina a Frosinone: è entrato e ha fatto il gol della vittoria. La Juve vince 2-1 quella partita, lui segna di testa il 2-1 e poi fa anche il 3-1 annullato. Vlahovic, questo non è in discussione, ha un po' più di sangue di Leao: quando viene messo fuori, prende questa scelta come un insegnamento, un rispetto della squadra e un passaggio. Vlahovic l'ha presa bene: può migliorare, ha pregi e difetti, ma non si è fatto scappare l'opportunità data da una penalizzazione. Che era doverosa, Allegri l'ha fatta ed è stato bravo",