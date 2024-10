Inter-Juventus, il pensiero di Adani

Leleha parlato ai microfoni di Viva El Futbol su Twitch. Questa la sua analisi sulla sfida di domani alle 18 tra Inter e Juventus:"L’Inter arriva al derby d’Italia in un modo di conoscenza e gestione consapevole, rispetto alla Juve che ha un percorso da compiere. E’ normale che ci siano alti e bassi, chiaramente l’ultima prova con lo Stoccarda porta segnali molto preoccupanti, che la squadra deve esser brava a collocare in modo obiettivo e sereno, senza portarli in campo".