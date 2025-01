Adani: 'Kolo Muani farà il centravanti al posto di Vlahovic. Su Alberto Costa...'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Durante il podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha espresso il suo parere sul calciomercato della Juventus, toccando in particolare gli argomenti Kolo Muani e Alberto Costa e la loro situazione con la maglia bianconera.'Farà il centravanti al posto di Vlahovic, senza se e senza ma. Kolo Muani alla Juve è una chiamata di un certo tipo. Voi poi se volete chiedere se ci vengono le farfalle allo stomaco per Kolo Muani? Dico no, ma sono d’accordo che è necessario'.'È un terzino di 1 e 85 del Vitoria Guimaraes e per tanti scout lo vedono come un giocatore potenzialmente del futuro, un giocatore di un certo livello. E’ un giocatore di propulsione. Secondo me son tutte valutazioni corrette, ribadisco non era il primo da prendere o è a latere.Li c’è da sostituire Bremer, c’è da capire Cabal'.