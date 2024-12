Le parole di Lelea Viva el Futbol:"E' dura avere fede e fiducia, ma è il momento per averla. Nella valutazione iniziale della dirigenza, nella testa di Giuntoli secondo me c'era anche De Zerbi. Nelle valutazioni, in quei tre-quattro profili, secondo me c'era anche lui. Motta scelta giusta, rilancio sulla fiducia. Il terreno comincia a ballare, la piazza è stanca di questi anni di fallimenti e si aspettava qualcosa di diverso. Ma il modo di lavorare e la connessione divulgata è buono e resta anche nelle difficoltà".