Juventus-Cagliari, le parole di Lele Adani

La partita tra Juventus e Cagliari ha generato tante emozioni tra i tifosi bianconeri, ma non solo. Senza dubbio c'è stato rammarico per una partita che poteva concludersi diversamente, eppure è arrivato il terzo pareggio di fila in casa. Dopo la sosta nazionali la Juventus tornerà in casa per affrontare la, reduce dal successo interno contro l'Empoli. Nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva,è tornato sulla partita della Juve, parlando anche dell'espulsione di'È una Juve che secondo me aveva vinto la partita e ha regalato due punti al Cagliari perché è stata superficiale in occasione del rigore concesso e ha sprecato con Vlahovic. Ma se rimane in 11 c'era ancora da giocare 3 minuti più 8 di recupero con Conceicao che è un giocatore che fa la differenza e non doveva essere espulso''A me la Juventus nel primo tempo è piaciuta, sta facendo un ottimo percorso, gioca, crea, migliora e ha l'atteggiamento giusto ma come sempre il rapporto tra un percorso e gli errori all'interno del percorso compromettono in questo caso la classifica e soprattutto gli umori, rende volubili gli atteggiamenti delle persone'