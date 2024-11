Lele Adani è tornato a far parlare di sé grazie alla sua passione in cabina di commento. Durante la sfida di Nations League tra Belgio e Italia, Adani ha festeggiato con un’esultanza sfrenata il gol di Sandro Tonali, gridando con entusiasmo. Questo gesto non è passato inosservato e ha suscitato grande ilarità sui social. In tanti si sono chiesti i motivi di una reazione così coinvolta, interpretandola come un'ulteriore dimostrazione dell'affetto di Adani per i giovani talenti italiani, come Tonali, di cui è sempre stato un sostenitore.L'episodio ha generato un dibattito tra chi ha apprezzato la spontaneità del commentatore e chi lo ha trovato sopra le righe, ma di certo non ha lasciato indifferenti, rendendo ancora una volta Adani protagonista anche fuori dal campo.