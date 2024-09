Le parole di Lelealla Domenica Sportiva:"Conta il progresso nel calcio e la Juventus per sei partite non ha preso gol e bisogna essere contenti da questo punto di vista, poi bisogna vedere quanto nell'ultimo terzo di campo si diventa producenti e secondo me il secondo tempo contro il Genoa è stato bello e i gol sono stati frutto di combinazione a parte il rigore, Vlahovic ha fatto bene e la Juventus credo che debba ritenersi abbastanza soddisfatta di questo inizio di campionato dove cambia con il passato e piano piano cerca di costruirsi un futuro".