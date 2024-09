Leleha parlato a Viva el Futbol. Le sue parole:“Perchè viene preso come modello Zirkzee? Non dovrebbe essere analiticamente corretta, come se Thiago potesse allenare solo Zirzkee. Se Vlahovic è diverso il gioco non va”.- “La Juventus è indietro, non nell’idea ma nell’ultimo terzo di campo. Non posso essere smentito non ha preso goal, ma per chi punta allo Scudetto è tanto. Il gioco è discreto ma lento, se non velocizzi hai controllo ma non sorprendi”.“Koopmeiners? Non bene, ma secondo me ha iniziato il cammino, Douglas Luiz non l’ha ancora iniziato”.