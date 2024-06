I dettagli del contratto



Il Decreto Crescita

Dopo l'annuncio tanto atteso, l'ufficialità porta con sé i suoi più importanti dettagli.Ci sarà davvero un risparmio effettivo rispetto all'era che l'ha preceduto?Sì, ci sarà. E sarà pure significativo., più bonus. Il contratto prevede la possibilità di un aumento salariale progressivo anno dopo anno.All'interno dell'accordo, una novità importante: l'ultimo anno del contratto include unache permette alle parti di recedere dall'accordo o di prolungarlo con uno stipendio più elevato.Al momento non si conoscono le clausole e come e quando scatteranno per arrivare alle integrazioni previste all'interno dell'accordo.Thiago Motta beneficerà del, una normativa che consente alle società di risparmiare sulle tasse,. Questo decreto è un vantaggio significativo per il club bianconero, consentendo una gestione finanziaria più flessibile.Le cifre riportate oscillano tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, mentre le indiscrezioni su stipendi superiori ai 5 milioni di euro non trovano conferma.