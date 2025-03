Fiorentina-Juventus 3-0, PAGELLE: FINISCE QUI L'ILLUSIONE MOTTA. Ora si normalizzi questa squadra

Getty Images

Le mani in tasca per tutto il tempo indicano una reazione soltanto: c'è arrendevolezza totale. Laè crollata pure a, dopo i 4 gol presi a Torino contro l'Atalanta. Non ce n'è più, di speranza, di pazienza, di voglia di stare dietro alle promesse, che pure sembravano enormi, e che invece sono state il vero macigno sotto al quale questa squadra si è spezzata. Match dopo match.Finisce qui ed è 3-0 per la Viola, mentre la Fiesole canta, la Juve prova a raccogliere l'orgoglio, e Motta passeggia da una parte all'altra, senza fermarsi, perché tanto sarà presto costretto.

Finisce qui e adesso non c'è nemmeno più l'ambizione, ma soltanto la voglia di cambiare le cose. Anzi: di normalizzarle. E di non aumentare l'imbarazzo in una stagione che per molti tratti non è stata fatta d'altro.