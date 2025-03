Juventus, riflessioni in corso su Thiago Motta: attesa una decisione già in serata

Getty Images

Un ko del genere , peraltro arrivato a una settimana di distanza da un 4-0 casalingo, non può passare sotto traccia. Di certo non alla, la squadra dove "vincere è l'unica cosa che conta" (o almeno lo era…), dove ogni sconfitta pesa come un macigno e ogni successo viene subito archiviato per pensare a quello successivo. E allora è inevitabile che il 3-0 subìto questa sera dai bianconeri per mano dellafaccia scattare un rumorosissimo campanello d'allarme dalle parti della Continassa (ma già a Firenze, dove al momento si trova la dirigenza), tanto che la società sta già riflettendo sulla posizione di, per cui - lo si era detto - la gara odierna avrebbe rappresentato uno spartiacque

Thiago Motta esonerato dopo Fiorentina-Juventus?

I numeri di Thiago Motta alla Juventus

Partite: 41

Vittorie: 18

Pareggi: 16

Sconfitte: 8

Punti conquistati: 70

Punti per partita: 1,67

Una decisione sul futuro del tecnico italo-brasiliano è attesa già in serata: a breve proprietà e dirigenza scioglieranno le riserve, decidendo se dargli ancora fiducia o cambiare subito. Uno scenario, quest'ultimo, tutt'altro che frequente nella storia della Juventus, la cui realizzazione potrebbe però essere favorita dal fatto che, da domani, alla Continassa ci saranno due intere settimane per preparare la prossima sfida, quella in casa contro il Genoa di sabato 29 marzo, per via della sosta. Seguiranno aggiornamenti, sull'asse Firenze-Torino. Le prossime ore saranno decisive, questa volta per davvero.